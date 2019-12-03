Эксперты подсчитали, сколько денег россияне готовы отдать за новогодний стол. При этом, подавляющее большинство намеревается остаться справлять праздник дома.

Эксперты подсчитали, сколько денег россияне готовы отдать за новогодний стол. При этом, подавляющее большинство намеревается остаться справлять праздник дома.Как выяснилось, средняя сумма за подготовку новогоднего стола составит десять тысяч рублей. Именно столько большинство россиян готово отдать за праздничный фуршет. Кроме того, семь из десяти человек (68%) намерены справлять Новый год дома. Помимо этого, 85% респондентов намерены самостоятельно приготовить торжественный ужин.Авторы исследования выяснили, какие продукты пользуются повышенным спросом у россиян. Так большинство (93%) поставят на новогодний стол свежие фрукты и овощи, сообщает телеканал "" со ссылкой на РИА Новости. Чуть меньшее числе респондентов предоставит своим домочадцам возможность полакомиться сыром.Следующими по списку идут свежее мясо, птица и рыба – за них проголосовало 87% опрошенных. Далее – мясные продукты. Стоит отметить, что спрос на эти пищевые товары возрастает ближе к концу первого зимнего месяца. Максимальный пик приходится на даты с 24 по 28 декабря.Что касается напитков, то в Новый год бессменным лидером считается шампанское и игристые вина. Авторы исследования утверждают, что именно на предпраздничный период приходится 30% годового оборота шампанского и 22% игристого вина. Среди безалкогольных напитков по-прежнему лидируют газировка и соки.