Телеведущая сделала откровенное признание. Ксения Бородина поведала, что заставило ее обратиться за помощью к специалисту.

Телеведущая сделала откровенное признание. Ксения Бородина поведала, чтозаставило ее обратиться за помощью к специалисту.Знаменитость рассказала, что на нее сильно повлияла программа"Перезагрузка" на ТНТ. По словам Ксении Бородиной, она про судьбы женщин.Иногда ей приходится слышать от героинь такое, от чего "волосы на головешевелятся". А такие моменты она понимает, ее проблемы – это цветочки."Иногдав "Перезагрузке" появляются люди с такими судьбами, по которым американцы дажетриллер не стали бы снимать", – цитирует звезду экранаТелеведущая рассказала, что некоторые истории оказались для нее оченьболезненными.Материал дополняется