Телеведущая сделала откровенное признание. Ксения Бородина поведала, что
заставило ее обратиться за помощью к специалисту.
Телеведущая сделала откровенное признание. Ксения Бородина поведала, что
заставило ее обратиться за помощью к специалисту.
Знаменитость рассказала, что на нее сильно повлияла программа
"Перезагрузка" на ТНТ. По словам Ксении Бородиной, она про судьбы женщин.
Иногда ей приходится слышать от героинь такое, от чего "волосы на голове
шевелятся". А такие моменты она понимает, ее проблемы – это цветочки.
"Иногда
в "Перезагрузке" появляются люди с такими судьбами, по которым американцы даже
триллер не стали бы снимать", – цитирует звезду экрана
Телеведущая рассказала, что некоторые истории оказались для нее очень
болезненными.
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