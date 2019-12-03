Расследование дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, завершено. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Расследование дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, завершено. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору" УК РФ.При этом следователи рекомендуют направить младшую из девушек на принудительное лечение. В отношении двух других обвиняемых указывается, что они могли осознавать характер совершаемых действий, передает "Интерфакс"."При оценке действий обвиняемых установлено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий", — подчеркнули в пресс-службе Следственного комитета РФ. Эти факты будет учитываться как смягчающие вину обстоятельства.Убийство 57-летнего Михаила Хачатуряна произошло в Москве в июле 2018 года. Его тело с многочисленными ранения было обнаружено в межквартирном холле дома, где он жил с дочерями.В ходе следствия многочисленные экспертизы подтвердили склонность Хачатуряна к педофилии и агрессии. Установлено, что он на протяжении многих лет неоднократно избивал своих дочерей и подвергал их сексуальному насилию. Эти материалы были выделены в отдельное производство, однако дело в отношении Михаила Хачатуряна возбуждать не стали в связи с его смертью.