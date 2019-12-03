Злоумышленник через социальную сеть познакомился с москвичкой. Фигурант убедил женщину перевести несколькими платежами на его банковский счет 15 миллионов рублей...

"Сотрудниками уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержан подозреваемый в мошенничестве на доверии, который в этом году освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичного преступления.По имеющейся информации, злоумышленник через социальную сеть познакомился с москвичкой. В ходе переписки он рассказал, что в настоящее время занимает высокую должность, а его родители – очень обеспеченные люди. Через некоторое время мужчина предложил своей новой знакомой выйти за него замуж и сообщил об условии своих родственников – предоставить доказательства состоятельности невесты. Фигурант убедил женщину перевести несколькими платежами на его банковский счет 15 миллионов рублей, которые он пообещал положить в ячейку одного из банков и в дальнейшем вернуть ей. Как только денежные средства поступили на счет мнимого жениха, он перестал выходить на связь.Следственной частью СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан в Московской области. Установлено, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Последний раз в 2015 году его приговорили к пяти годам лишения свободы.Предварительное расследование продолжается",- сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.