Сегодня сотрудники Управления МЧС проведут профилактический рейд в Ленинском районе Владимира.

Сегодня сотрудники Управления МЧС проведут профилактический рейд в Ленинском районе Владимира. Они посетят дом № 33 по улице диктора Левитана. На этот раз особое внимание инспекторы уделят коридорам многоквартирного дома. Это - основные пути эвакуации людей в случае чрезвычайной ситуации. Недопустимо их захламление. Спасатели проведут профилактические беседы с жильцами дома, ответят на все вопросы, касающиеся их безопасности.