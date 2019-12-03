Угрожая применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также предметом, похожим на нож, злоумышленник стал требовать денег у пенсионерки...

Полицейские Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на пожилую женщину.Через службу «112» в полицию обратилась 81-летняя москвичка. Пенсионерка сообщила, что во дворе одного из домов, расположенного на улице Свободы, на нее напал неизвестный мужчина. Угрожая применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также предметом, похожим на нож, злоумышленник стал требовать денег.В ходе проверочных мероприятий по горячим следам сотрудниками ОР ППСП Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы был задержан подозреваемый – 39-летний ранее судимый неработающий мужчина. Нож был изъят.Следствие УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56