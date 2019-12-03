Правоохранители призывают родителей внимательнее относиться к вопросам воспитания в детях законопослушного поведения.

В рамках мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и пропагандистской кампании "Родительский патруль" сотрудники Отдела МВД России по Гороховецкому району приняли участие в расширенном родительском собрании в одной из местных школ.Инспектор по делам несовершеннолетних рассказала собравшимся о наиболее распространенных видах правонарушений, совершаемых подростками и призвала внимательнее относиться к вопросам воспитания в детях законопослушного поведения. Кроме того, в ходе выступления сотрудники полиции озвучили тему использования несовршеннолетними сети Интернет. Сделав акцент на опасностях, которые могут подстерегать.Продолжила разговор инспектор ОГИБДД, отметившая, что уровень детского дорожно-транспортного травматизма на территории района остается достаточно высоким и безопасность юных участников движения – это общая задача взрослых. В частности, полицейские порекомендовали родителям следить за использованием детьми световозвращающих элементов. В заключение выступления инспектор напомнила собравшимся о необходимости изучения с детьми Правил дорожного движения и неукоснительного их соблюдения.