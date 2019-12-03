В Евпатории завершился предварительный этап Всероссийских соревнований среди студентов по футболу 6х6. В течение трех дней команды из Москвы, Симферополя, Ростова-на-Дону и Ханты-Мансийска боролись за путевку на студенческий чемпионат мира. Победителем турнира стала команда Южного федерального университета, опередившая Сенаторов.

В Евпатории завершился предварительный этап Всероссийских соревнований среди студентов по футболу 6х6. В течение трех дней команды из Москвы, Симферополя, Ростова-на-Дону и Ханты-Мансийска боролись за путевку на студенческий чемпионат мира. Победителем турнира стала команда Южного федерального университета, опередившая "Сенаторов" Российской академии народного хозяйства и государственной службы за счет победы в личной встрече. Бронзовые медали у Югорского государственного университета. Студенческий чемпионат мира по футболу 6х6 пройдет летом 2019 года в Москве, сообщает телеканал "Россия 24".