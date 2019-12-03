Президент США Дональд Трамп раскритиковал слова французского лидера Эммануэля Макрона о смерти мозга НАТО. Политик заявил, что Франция нуждается в альянсе, как никто другой. Никто не ..

Президент США Дональд Трамп раскритиковал слова французского лидера Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО. Политик заявил, что Франция нуждается в альянсе, "как никто другой"."Никто не нуждается в НАТО больше, чем Франция. И, честно говоря, США являются теми, кто получает от альянса меньше всего пользы. Мы помогаем Европе", – приводит речь Трампа , Напомним, что в начале ноября Макрон констатировал у НАТО "смерть мозга". По его мнению, Европа должна начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.