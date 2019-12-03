Наставник футбольного ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения своей команды в домашнем матче против тульского Арсенала (0:1) констатировал, что если не забиваешь голы, сложно рассчитывать на победу. По словам тренера, армейцев в который раз подвела реализация.

Наставник футбольного ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения своей команды в домашнем матче против тульского "Арсенала" (0:1) констатировал, что "если не забиваешь голы, сложно рассчитывать на победу". По словам тренера, армейцев в который раз подвела реализация."Предпосылок, чтобы забить и в первом, и во втором тайме было достаточно, — цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА. – До гола не подпускали "Арсенал" к своим воротам, но с первого же момента пропустили. Как обычно, минут 15 после гола не можем прийти в себя. Потом стали получаться атаки, но на фоне усталости начали сбиваться на игру через центр".По словам тренера, "в этой ситуации всегда проще защищаться с такой глубокой обороной, как у "Арсенала": "Если проследить за игрой команд, которые выступают в еврокубках, за исключением "Зенита", мы все тяжело смотримся. Это не оправдание, но с таким графиком мы не можем добавить в концовке".Наставник "красно-синих" выразил надежду, что "путем изменений в составе можно что-то поменять": "Нов отчетном матче мы положились на сыгранность. Это футбол. Если смотреть на турнирную таблицу, кажется, что вот-вот мы должны взлететь, но постоянно чего-то не хватает".Журналисты напомнили тренеру его слова, что Фёдору Чалову надо дать паузу, но он снова вышел в старте: "Мы можем выпустить в нападение и Такуму, и Бийола. Но основная проблема в том, что у нас нет игрока, который открывается за спину, и, если мы уберем Чалова, это пропадет совсем. Чалову надо помогать, чтобы кто-то из глубины открывался, а нам этого пока не хватает".Говоря о других игрока, Гончаренко отметил: "Мы исходили из того, что нынешний вариант состава, за исключением Дзагоева, провел вместе уже много игр. Был нужный ритм. Решили ничего не менять. Кучаев иногда совершает ошибки в простых ситуациях, но он может отработать и в обороне, и в атаке. Он глубоко забегает в штрафную площадь соперника, чего может не хватать Щенникову, так как он очень много пропустил".Вспоминая, что наставник ЦСКА ранее не раз критиковал судей за ошибки, его спросили и про гол "Арсенала", который, возможно, был забит после офсайда: "Мы уже "выпустили пар" в раздевалке, и я не буду кричать, что судьи во всем виноваты. Оценивайте ситуацию сами".