Женская сборная России по гандболу продолжает успешные выступления на чемпионате мира в японском Кумамото. В матче третьего тура группы D российские гандболистки нанесли поражения команде ДР Конго. Встреча завершилась со счетом 34:13.

Женская сборная России по гандболу продолжает успешные выступления на чемпионате мира в японском Кумамото. В матче третьего тура группы "D" российские гандболистки нанесли поражения команде ДР Конго. Встреча завершилась со счетом 34:13.Самой результативной гандболисткой встречи стала россиянка Юлия Манагарова, записавшая на свой счет шесть мячей. Лучшим же игроком матча была признана голкипер сборной России Виктория Калинина, отличившаяся несколькими сейвами.По итогам трех туров сборная России занимает первое место группы "D", набрав шесть очков. Ранее россиянки обыграли Китай (26:11) и Аргентину (35:22). Следующим соперником России станут хозяйки чемпионата мира – гандболистки Японии. Матч состоится 5 декабря.