Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга признал троих болельщиков московского Спартака виновными в совершении административного нарушения по статье Мелкое хулиганство и присудил им 15 суток ареста. Еще 19 фанатов получили штраф в размере 500 рублей.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга признал троих болельщиков московского "Спартака" виновными в совершении административного нарушения по статье "Мелкое хулиганство" и присудил им 15 суток ареста. Еще 19 фанатов получили штраф в размере 500 рублей.Как сообщает "Фонтанка", поклонники красно-белых в преддверии матча 18-го тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским "Зенитом" и столичным "Спартаком" были задержаны за нецензурную брань у отеля, расположенного на Кирочной улице.Отмечается, что болельщики московской команды своей вины не признали, заявив, что их задержали без причины.Напомним, что 1 декабря "Зенит" на своем поле победил "Спартак" со счетом 1:0 и упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата РПЛ.