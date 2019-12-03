Популярная в Сети кошка Лил Баб умерла в США на девятом году жизни. Трагическую новость сообщил ее владелец Майк Бридавски в социальных сетях. Напомним, животное прославилось в Сети ..

Популярная в Сети кошка Лил Баб умерла в США на девятом году жизни. Трагическую новость сообщил ее владелецМайк Бридавскив социальных сетях.Напомним, животное прославилось в Сети благодаря своей необычной внешности. Лил Баб страдала от редкого заболевания костей: у кошки была неровная челюсть и лишние пальцы на лапах. На ее аккаунт в "Инстаграме" были подписаны более 2,4 миллиона пользователей.2 Дек 2019 в 9:25 PST