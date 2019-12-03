Встреча состоялась в рамках профориентационных мероприятий.

В рамках мероприятий по профессиональной ориентации молодежи сотрудники нескольких подразделений УМВД России по Владимирской области организовали встречу со студентами Владимирского филиала РАНХиГС при Президенте РФ.Открывая мероприятие, сотрудники кадрового подразделения отметили, что о дальнейшей работе ребятам стоит задуматься уже сейчас. Студентам рассказали о том, какие службы в полиции есть сегодня и каковы требования к образованию, уровню физической подготовки и состоянию здоровья кандидатов, планирующих вступить в ряды правоохранителей. Кроме того, до ребят довели информацию о высших учебных заведениях, которые в настоящее время готовят кадры для службы в полиции.Продолжилось мероприятие в Экспертно-криминалистическом центре регионального Управления МВД, где ребятам рассказали о некоторых тонкостях профессии, пояснили, что сегодня ЭКЦ располагает возможностями для проведения десятков экспертиз, необходимых при расследовании преступлений. Гости смогли самостоятельно провести часть одной из таких – снять отпечатки пальцев с поверхности различных предметов.Кроме того, ребятам рассказали о работе дежурной части, алгоритме приема и регистрации сообщений и заявлений от граждан.Встреча прошла в формате диалога. В процессе общения с сотрудниками ребята задавали вопросы о службе, социальных гарантиях сотрудников, возможности поступления в то или иное подразделение уже в ближайшее время. На каждый вопрос студенты получили развернутый компетентный ответ.Покидая УМВД, ребята поблагодарили за содержательный разговор, отметив, что получили много полезной информации о службе в полиции.