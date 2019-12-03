Встреча состоялась в рамках профориентационных мероприятий.
В рамках мероприятий по профессиональной ориентации молодежи сотрудники нескольких подразделений УМВД России по Владимирской области организовали встречу со студентами Владимирского филиала РАНХиГС при Президенте РФ.
Открывая мероприятие, сотрудники кадрового подразделения отметили, что о дальнейшей работе ребятам стоит задуматься уже сейчас. Студентам рассказали о том, какие службы в полиции есть сегодня и каковы требования к образованию, уровню физической подготовки и состоянию здоровья кандидатов, планирующих вступить в ряды правоохранителей. Кроме того, до ребят довели информацию о высших учебных заведениях, которые в настоящее время готовят кадры для службы в полиции.
Продолжилось мероприятие в Экспертно-криминалистическом центре регионального Управления МВД, где ребятам рассказали о некоторых тонкостях профессии, пояснили, что сегодня ЭКЦ располагает возможностями для проведения десятков экспертиз, необходимых при расследовании преступлений. Гости смогли самостоятельно провести часть одной из таких – снять отпечатки пальцев с поверхности различных предметов.
Кроме того, ребятам рассказали о работе дежурной части, алгоритме приема и регистрации сообщений и заявлений от граждан.
Встреча прошла в формате диалога. В процессе общения с сотрудниками ребята задавали вопросы о службе, социальных гарантиях сотрудников, возможности поступления в то или иное подразделение уже в ближайшее время. На каждый вопрос студенты получили развернутый компетентный ответ.
Покидая УМВД, ребята поблагодарили за содержательный разговор, отметив, что получили много полезной информации о службе в полиции.