Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал нелепую оговорку Ольги Бузовой. Прославленный вокалист отметил, что обиды не держит.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал нелепуюоговорку Ольги Бузовой. Прославленный вокалист отметил, что обиды не держит.По словам артиста, в такую ситуацию может попасть любой. "ЛевВалерьянович" – сложно произнести правильно с первого раза."Вот те же журналисты звонят, чтобы спросить про оговоркуОльги, и не могут мое имя-отчество произнести. Ничего такого здесь нет! А из-заэтого такой шум подняли!" – говорит Лев Лещенко.Вокалист подчеркнул, что произошедшее на премии "Золотойхит" его не обидело. Артист уверен, что Ольга Бузова знает, кто он такой."Чего мне расстраиваться? Она же знает, кто я такой. Вы ееставите в неудобное положение, унижаете, а мне все равно. Ерунда какая… Одинраз меня Арина Шарапова на концерте, где президент был, назвала ВладимиромВинокуром и ничего. Растерялся человек, с кем не бывает", – цитирует Льва Лещенко2 Дек 2019 в 11:45 PSTНапомним, накануне посетила премию канала MusicBox "Золотой хит". Поющая ведущая исполнила свой последний хит"Вот она я". Ольга Бузова выступала сразу после народного артистаРСФСР Льва Лещенко. Вероятно, от переполнявших ее эмоций и волнения, девушкадопустила ошибку в фамилии легендарного вокалиста. Вместо Лещенко сказала: "Левченко". Этот позорный момент быстро разлетелся по Сети.