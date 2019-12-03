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<a href="https://33live.ru/novosti/03-12-2019-uzhe-sredi-nas-zayavleno-o-vozvrashhenii-yulii-nachalovoj.html" target="_blank">Уже среди нас: заявлено о возвращении Юлии Началовой</a> - Юлия Началова умерла в начале весны от заражения крови. Артистке не было и 40 лет. Поэтому совершенно шокирующе выглядит сообщение о возвращении популярной певицы.