В следующем году стоимость проезда в общественном транспорте Москвы по безлимитным абонементам останется прежней. В остальном рост тарифов будет ниже уровня инфляции, сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта.
В следующем году стоимость проезда в общественном транспорте Москвы по безлимитным абонементам останется прежней. В остальном рост тарифов будет ниже уровня инфляции, сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта.
Сообщение о стоимости проезда на 2020 год было опубликовано
на официальном сайте ведомства. В среднем за год тарифная шкала вырастет на 3%.
Это ниже уровня инфляции, которая в следующем году прогнозируется на уровне
3,7%. При этом повышение цен на проезд планируется только с февраля.
Перевозчики попросили у властей столицы увеличить тарифы в
связи с ростом затрат на топливо, электричество и запчасти. В итоге принято
решение изменить стоимость проезда минимально, сообщили в пресс-службе
Департамента транспорта Москвы. Это позволит поддержать постоянных пассажиров столичного
общественного транспорта, подчеркнули в ведомстве.
"Стоимость безлимитных
билетов на все виды городского транспорта, в том числе МЦД, на 2020 год
повышаться не будет", – сообщили в пресс-службе Дептранса.
Речь идет о безлимитных абонементах на сутки, трое суток, а
также 30, 60 и 365 дней. Сохранение ценовой политики по таким билетам отвечает
мировому опыту, отметили в ведомстве.
Одна поездка в метро, на МЦК, Московских центральных
диаметрах и наземном транспорте по карте "Тройка" вырастет на два
рубля, по тарифу "90 минут" – на три. При использовании банковской
карты вместо 42 рублей пассажир заплатит 44.
Стоимость проезда от станций зоны "Пригород" МЦД
по билету "Кошелек" составит 47 рублей, по банковским картам с
бесконтактной оплатой – 51 рубль. Одна поездка по билету "Единый"
будет стоить 57 рублей, две – 114, на 60 поездок – 1900.
Льготный месячный проездной в метро учащиеся школ и вузов
смогут приобрести за 405 рублей, на три месяца – за 1215 рублей. На наземный
общественный транспорт – за 265 рублей в месяц и 795 на три месяца.