В следующем году стоимость проезда в общественном транспорте Москвы по безлимитным абонементам останется прежней. В остальном рост тарифов будет ниже уровня инфляции, сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта.

В следующем году стоимость проезда в общественном транспорте Москвы по безлимитным абонементам останется прежней. В остальном рост тарифов будет ниже уровня инфляции, сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта.Сообщение о стоимости проезда на 2020 год было опубликованона официальном сайте ведомства. В среднем за год тарифная шкала вырастет на 3%.Это ниже уровня инфляции, которая в следующем году прогнозируется на уровне3,7%. При этом повышение цен на проезд планируется только с февраля.Перевозчики попросили у властей столицы увеличить тарифы всвязи с ростом затрат на топливо, электричество и запчасти. В итоге приняторешение изменить стоимость проезда минимально, сообщили в пресс-службеДепартамента транспорта Москвы. Это позволит поддержать постоянных пассажиров столичногообщественного транспорта, подчеркнули в ведомстве."Стоимость безлимитныхбилетов на все виды городского транспорта, в том числе МЦД, на 2020 годповышаться не будет", – сообщили в пресс-службе Дептранса.Речь идет о безлимитных абонементах на сутки, трое суток, атакже 30, 60 и 365 дней. Сохранение ценовой политики по таким билетам отвечаетмировому опыту, отметили в ведомстве.Одна поездка в метро, на МЦК, Московских центральныхдиаметрах и наземном транспорте по карте "Тройка" вырастет на дварубля, по тарифу "90 минут" – на три. При использовании банковскойкарты вместо 42 рублей пассажир заплатит 44.Стоимость проезда от станций зоны "Пригород" МЦДпо билету "Кошелек" составит 47 рублей, по банковским картам сбесконтактной оплатой – 51 рубль. Одна поездка по билету "Единый"будет стоить 57 рублей, две – 114, на 60 поездок – 1900.Льготный месячный проездной в метро учащиеся школ и вузовсмогут приобрести за 405 рублей, на три месяца – за 1215 рублей. На наземныйобщественный транспорт – за 265 рублей в месяц и 795 на три месяца.