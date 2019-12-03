При осмотре салона под сиденьем полицейские обнаружили два предмета, схожих с пистолетом, а также 20 патронов...

Сотрудники 2 Отдельного спецбатальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москвезадержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов.Для проверки документов автоинспекторы на Семеновской набережной остановили автомобиль «Ауди» с неизвестными гражданами. При осмотре салона под сиденьем полицейские обнаружили два предмета, схожих с пистолетом, а также 20 патронов.В ходе личного досмотра водителя автомобиля из-за пояса брюк у него был изъят еще один предмет, схожий по конструкции с пистолетом, и 7 патронов. 34-летний приезжий из ближнего зарубежья был задержан.Согласно справке об исследовании два изъятых предмета являются сигнальными пистолетами, самодельно переделанными в короткоствольное огнестрельное оружие под патрон 9х18 мм ПМ. Третий предмет является пневматическим пистолетом, переделанным в огнестрельное оружие под патрон 9х18 мм ПМ. Изъятые патроны согласно справке об исследовании относятся к пистолетным патронам калибра 9х18 мм и являются штатными боеприпасами к пистолету Макарова «ПМ». Все пистолеты и патроны пригодны для производства выстрелов.Дознанием УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81