В ходе конфликта злоумышленники избили пассажиров и похитили принадлежащее им имущество, банковские карты и документы...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на граждан», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что с Новорязанской улицы бригадой скорой медицинской помощи доставлен 43-летний москвич с телесными повреждениями.Как рассказал потерпевший, он вместе со своим знакомым остановил на улице автомобиль, чтобы добраться до дома. Немного проехав, водитель и его спутник неожиданно потребовали от пассажиров отдать имеющиеся при себе деньги и имущество. В ходе конфликта злоумышленники избили последних и похитили принадлежащее им имущество, банковские карты и документы.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска недалеко от места происшествия задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 28-летний и 37-летний приезжие, один из которых ранее судим. У задержанных изъяты банковская карта потерпевшего, личные вещи и документы.Следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-50