В квартире в центре столицы обнаружили тело пенсионерки. Уточняется, что труп находился в кладовке. По данным издания , в полицию обратилась женщина, сообщившая, что ее 67-летняя сестра в ..

В квартире в центре столицы обнаружили тело пенсионерки. Уточняется, что труп находился в кладовке.По данным издания "", в полицию обратилась женщина, сообщившая, что ее 67-летняя сестра в течение недели не выходит на связь. Стражи порядка проверили информацию. Выяснилось, что смерть пенсионерки наступила около шести дней назад. Эксперты устанавливают обстоятельства произошедшего.