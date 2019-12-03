В столице Татарстана прошел гала-концерт Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля Добрая волна. Инициаторами проекта выступают мэрия Казани и Академия популярной музыки Игоря Крутого при поддержке Фонда президентских гранатов и Правительства Республики Татарстан.

В столице Татарстана прошел гала-концерт Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля "Добрая волна". Инициаторами проекта выступают мэрия Казани и Академия популярной музыки Игоря Крутого при поддержке Фонда президентских гранатов и Правительства Республики Татарстан.В этом году отборочные туры прошли в одиннадцати городах, отмечает телеканал "Россия 24". Участие в фестивале приняли более тысячи детей со всей страны. Лучших выбирали в нескольких номинациях: это вокал, хореография, игра на инструментах и сценическое искусство.На пресс-конференции организаторы фестиваля и власти города рассказали, что в следующем году в Казани пройдет еще одно яркое музыкальное событие — ежегодный международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна".