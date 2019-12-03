Местный житель самостоятельно внес изменения в медицинскую справку.

В конце ноября в МО МВД России «Ковровский» обратился 37-летний местный житель, подавший документы для замены водительского удостоверения, срок действия которого истек. Сотрудники полиции при проверке документов усомнились в подлинности медицинской справки, представленной гражданином.В ходе дальнейшей проверки было установлено, что в дате выдачи документа исправлена одна из цифр. При разговоре с сотрудниками полиции автолюбитель признался, что самостоятельно внес изменения в медицинскую справку, выданную несколько месяцев назад, чтобы не оформлять новый документ. Мужчина надеялся, что сотрудники не обратят на это внимания.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 327 УК РФ (подделка документов).Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.