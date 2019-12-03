Традиционный русский Дед Мороз со Снегурочкой, огромные панды и полярные медведи, морские рыбы и лотосы, величественные китайские дворцы и вальс Волшебных китайских фонарей. В Сокольники первый Фестиваль волшебных китайских фонарей приглашает продюсер Сергей Нетиевский.

Традиционный русский Дед Мороз со Снегурочкой, огромные панды и полярные медведи, морские рыбы и лотосы, величественные китайские дворцы и вальс Волшебных китайских фонарей. В Сокольники первый Фестиваль волшебных китайских фонарей приглашает продюсер Сергей Нетиевский.За три месяца с 29 ноября 2019 года по 23 февраля 2020 года каждый может проникнуться праздничной новогодней атмосферой и духом китайской культуры. Вдохновением для Фестиваля волшебных китайских фонарей стал китайский праздник фонарей, который отмечают в последний день двухнедельного китайского Нового года. По традиции, в этот день по всему Китаю жители зажигают фонарики у своих домов, а во многих регионах страны проходят яркие фонарные шоу. Сейчас это праздник цвета и красок посреди зимы, который с радостью заимствуют другие страны мира.Каждая световая фигура – это мини-шедевр. Чтобы собрать одну скульптуру 14 мастерам необходимо около 500 деталей. Некоторые фонари достигают более 8 метров в высоту и 20 метров в длину.Дети до трех лед проходят на представление с родителями бесплатно. Билеты стоят от 450 до 1700 рублей.