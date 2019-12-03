По предварительным данным, пожар случился из-за неисправности электропроводки

Ночью 3 декабря в Муроме сгорел частный жилой дом. Площадь пожара составила 144 квадратных метра, в сгоревшем доме обнаружилось тело 85-летней женщины, сообщает МЧС России по Владимирской области.Сообщение о возгорании частного жилого дома №159 на улице Приокской к спасателям поступил в 5.43. На место незамедлительно выехал отряд МЧС. По прибытию пожарные увидели, что здание на площади 144 кв.м горит полностью, чему виной послужило позднее сообщение в пожарную охрану.В момент возгорания в доме находились трое человек. Муж и жена смогли самостоятельно выйти из дома. При тушении пожара спасатели нашли тело 85-летней пенсионерки, временно находившейся под присмотром супружеской пары.Пламя удалось потушить усилиями 17 человек спустя 15 минут с момента приезда. По предварительным данным, пожар случился из-за неисправности электропроводки.