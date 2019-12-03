Крупную группировку удалось разоблачить полицейским в Нижегородской области. Все роли в банде были четко распределены. Работали курьеры, кладовщики, бухгалтеры. Был даже ответственный по подбору персонала. Некоторые из них изготавливали наркотики. Операторы принимали заказы, курьеры развозили их по разным регионам.

Крупную группировку удалось разоблачить полицейским в Нижегородской области. Все роли в банде были четко распределены. Работали курьеры, кладовщики, бухгалтеры. Был даже ответственный по подбору персонала. Некоторые из них изготавливали наркотики. Операторы принимали заказы, курьеры развозили их по разным регионам, сообщает телеканал "Россия 24"."На территории Нижегородской области по различным адресам задержаны еще двое курьеров, у которых находилось около четырех килограммов наркотического средства. Остальные 11 подозреваемых были задержаны сотрудниками полиции в Челябинской, Рязанской, Московской областях и в г. Москве. В общей сложности из незаконного оборота оперативниками изъято более 25 килограммов запрещенных веществ. Судом в отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщила Ирина Волк, представитель МВД РФ.