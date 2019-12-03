Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов.

Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов.Как передает РИА Новости, соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации РФ.Согласно закону, если гражданин распространяет сообщения общественно-политического характера для неограниченного круга лиц и при этом получает финансирование из-за границы, его могут признать иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента. Такое положение направлено на тех физических лиц, которые де-факто действуют как СМИ, не будучи официально зарегистрированы в качестве таковых. Теперь они должны будут законным надлежащим образом зарегистрировать свою деятельность, внести свои данные в реестр министерства юстиции РФ.Кроме того, закон обязывает иностранные средства массовой информации-иноагенты учреждать российское юридическое лицо.Кроме того, документ теперь позволяет признавать иностранными агентами юридические лица, которые участвуют или распространяют информацию иностранных СМИ-иноагентов, финансируемых не россиянами или связанными с ними людьми.Продукция СМИ-иноагентов должна быть промаркирована, в том числе и распространяемая через Интернет, они должны будут указывать свой статус в выходных данных. В противном случае сайт издания блокируется по делу об административном нарушении.