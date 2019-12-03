Пока на Украине выходят из себя из-за самого факта выдачи паспортов с российским гражданством жителям Донбасса, в России высказывают недовольство тем, как организован сам процесс. На проблемы обратили внимание ведущие Владимир Соловьев и Анна Шафран.

Пока на Украине выходят из себя из-за самого факта выдачи паспортов с российским гражданством жителям Донбасса, в России высказывают недовольство тем, как организован сам процесс. На проблемы обратили внимание ведущие Владимир Соловьев и Анна Шафран.За получение российского паспорта жители Донбасса должны заплатить государственную пошлину в размере трех тысяч рублей. Таким образом, для семьи из трех человек потребуется уже девять тысяч рублей."Почувствуйте, что за сумма, учитывая размер тамошних зарплат", – на своей странице в "Телеграм" обратила внимание писатель, историк и журналист Анна Шафран. "Неудивительно, что процесс получения паспортов несколько затормозился", – добавила она.Ведущая рассказала, что этой теме – проблемам в организации процесса выдачи российских паспортов жителям Донбасса – был посвящен эфир программы "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым на радиостанции "Вести FM"."А почему жители Донбасса вообще должны платить эту пошлину? Почему ее не отменить или не создать в таком случае специальный фонд, который решал бы эту проблему? Это так мы встречаем соотечественников из-под пуль и блокады? Собираем русских людей? И решаем попутно вопросы демографии?", – процитировала Анна Шафран выступление ведущего. "Правильные вопросы задает Владимир Рудольфыч", – заключила журналистка.Материал дополняется.