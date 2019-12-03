Будущим выпускника рассказали о возможности поступления в вузы системы МВД России.

Сотрудники ОМВД России по Собинскому району организовали встречу с учениками одной из местных школ. В рамках диалога будущим ученикам рассказали о действующих сегодня вузах системы МВД России, возможности обучения по конкретным направлениям и получения образования по специальностям, наиболее востребованным сегодня.Во время встречи ребятам рассказали о задачах, которые сегодня выполняют сотрудники различных подразделений полиции, отметив, что в рядах полицейских служат как мужчины, так и женщины.Особое внимание в ходе беседы было уделено вопросам подготовки кандидатов к вступительным испытаниям.Сотрудники полиции пояснили, что тем, кто планирует стать курсантом ведомственного вуза необходимо начать процесс подготовки документов уже сейчас. Особые требования предъявляются также к уровню физической подготовки и состоянию здоровья.В завершение мероприятия школьники задали интересующие их вопросы, а также записали контактные номера, по которым можно уточнить информацию, касающуюся вопросов поступления на службу.