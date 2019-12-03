Фигуранты планировали собрать бесхозный металл, но, не найдя такого, решили похитить имущество с дачных участков.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовных дел в отношении 38 и 58-летнего местных жителей. Мужчины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) и ч.3 ст.30, ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).В сентябре текущего года в дежурную часть полиции поступило сообщение о попытке хищения имущества из дачного дома, расположенного в одном из поселков.Сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия, местные жители пояснили, что накануне обратили внимание на двух мужчин, которые проникли на территорию участка и хотели похитить металлические изделия. По требованию граждан злоумышленники оставили чужое имущество на участке и покинули деревню. Жители обратились в полицию лишь на следующий день, когда стало известно, что ещё из одного дома, расположенного в этой же деревне, похищены металлические приборы.Оперативники, опросив свидетелей произошедшего и уточнив приметы фигурантов, провели комплекс мероприятий, в результате которого через несколько дней задержали злоумышленников на территории Гороховецкого района.Свою вину в содеянном обвиняемые признали, пояснив, что планировали собирать бесхозный металл, однако, не нашли такого и решили совершить кражу с территории дачных участков.В настоящее время уголовные дела переданы в суд для рассмотрения по существу.