В Соединенных Штатах был арестован гражданин России Олег Никитин. Основателя компании КS Engineering задержали в городе Саванна, штат Джорджия. Предпринимателя подозревают в финансовых ..

В Соединенных Штатах был арестован гражданин России Олег Никитин. Основателя компании КS Engineering задержали в городе Саванна, штат Джорджия.Предпринимателя подозревают в финансовых махинациях, попытке обойти торговые ограничения и сговоре с целью отмывания денег. Аналогичные обвинения были выдвинуты против еще одного россиянина Антона Черемухина, передает .