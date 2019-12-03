Недовольные обещают добраться до Администрации Владимирской области

Во Владимирской области продолжаются пикеты против строительства платного автобана «Москва-Казань». 3 декабря жители деревень Судогодского района, через которые будет проходить новая трасса, вышли к местной администрации.Судогодцы настаивают на пересмотре плана М-12, но, по их словам, за две недели пикетов, они пока не услышали никаких конкретных предложений. Недовольные горожане обещают, что дойдут и до областной администрации, если никто не вступит с ними в диалог.Напомним, трасса «Москва-Казань» пройдёт по правому берегу реки Клязьмы. Против 36-километрового участка платного автобана выступают жители Кадыево, Боковино, Танковижи, Гридино, Фрязино и посёлка Улыбышево.