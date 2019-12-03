Житель Менделеевска зарезал бывшую супругу, пасынка и двухлетнего сына. Уточняется, что мужчина допился до белой горячки. Трагедия в семье произошла ночью. Мужчина приехал навестить ..

Житель Менделеевска зарезал бывшую супругу, пасынка и двухлетнего сына. Уточняется, что мужчина допился до белой горячки.Трагедия в семье произошла ночью. Мужчина приехал навестить бывшую семью, выпил и ушел спать. Внезапно проснувшись среди ночи, он взял в руки нож и отправился убивать. По данным , злоумышленник трижды судим за воровство и драки. Сейчас на месте преступления работают следователи.