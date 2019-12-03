В Детройте состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местными Ред Уингз и Нью-Йорк Айлендерс. Игра завершилась уверенной победой гостей со счетом 4:1. Главным героем встречи стал российский вратарь островитян Семен Варламов.

В Детройте состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местными "Ред Уингз" и "Нью-Йорк Айлендерс". Игра завершилась уверенной победой гостей со счетом 4:1. Главным героем встречи стал российский вратарь "островитян" Семен Варламов.Россиянин отразил 30 бросков из 31. Восьмой раз в нынешнем сезоне "Айлердерс" добился победы при помощи российского вратаря. Варламов был признан первой звездой матча.Еще одним героем встречи стал Джордан Эберле, оформивший дубль. Также за гостей отличились Энтони Бовилье и Андрес Ли. Автором единственного гола в составе хозяев льда стал Дилан Ларкин.