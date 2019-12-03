Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 18-го тура чемпионата России против тульского Арсенала заявил, что до гола его команда не позволяла сопернику подходить к воротам Игоря Акинфеева. Также он посетовал на действия подопечных после пропущенного мяча.

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 18-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" заявил, что до гола его команда не позволяла сопернику подходить к воротам Игоря Акинфеева. Также он посетовал на действия подопечных после пропущенного мяча."До пропущенного мяча мы не давали "Арсеналу" подходить к нашим воротам. После гола же, как обычно, не можем прийти в себя в течение 15 минут. Если плохо играешь и не забиваешь голы, тяжело рассчитывать на победу", – цитирует Гончаренко РИА Новости.Напомним, что ЦСКА на своем поле уступил тульскому "Арсеналу" со счетом 0:1 и опустился на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.