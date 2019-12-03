На наш номер в WhatsApp (+7 919 019 62 62) продолжают приходить сообщения и фото от владимирцев, что тротуары в городе покрыты льдом.

На наш номер в WhatsApp (+7 919 019 62 62) продолжают приходить сообщения и фото от владимирцев, что тротуары в городе покрыты льдом.Вопреки обещанному коммунальщиками усилению борьбы с гололедом, во многих местах дорожки не обработаны противогололедными средствами. Ситуация особенно опасна по утрам, когда по неосвещенным улицам школьники добираются на учебу.Например, в школу №8 областного центра.Как взрослые, так и дети рискуют получить многочисленные травмы. Даже на центральной улице Владимира - Большая Московская.