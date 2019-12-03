3 декабря - День неизвестного солдата. Родственников одного из солдат Второй мировой, чьи останки найдены в экспедиции, разыскивают владимирские поисковики.

3 декабря - День неизвестного солдата. Родственников одного из солдат Второй мировой, чьи останки найдены в экспедиции в Ленинградской области этим летом, разыскивают владимирские поисковики. Бойцы поискового отряда считают: это может быть Виктор Васильевич Иванов, старший политрук, военком 486-го стрелкового полка 177-й стрелковой дивизии. Представленный к Ордену Красного знамени. Как сказано в представлении, Виктор Иванов погиб в бою за поселок Вырица. Если найдутся родственники, можно будет успеть сделать генетическую экспертизу. Поисковики планируют предать земле останки старшего политрука 22 июня 2020 года.