Гиперзвуковые ракеты Циркон встают на вооружение. Уже в ближайшие годы Военно-морской флот получит фрегаты и подлодки, оснащенные этим уникальным, не имеющим аналогов, оружием. Об этом сегодня в Сочи говорил Владимир Путин, открывая новую серию совещаний, посвященным проблемам оборонного комплекса.

Гиперзвуковые ракеты "Циркон" встают на вооружение. Уже в ближайшие годы Военно-морской флот получит фрегаты и подлодки, оснащенные этим уникальным, не имеющим аналогов, оружием. Об этом сегодня в Сочи говорил Владимир Путин, открывая новую серию совещаний, посвященным проблемам оборонного комплекса.В Сочи на совещание с президентом вызвано все руководство российского оборонного ведомства. Блокноты, карандаши, никаких предварительных материалов — большая часть из того, что обсуждают за этим столом — секретно.Высшие армейские чины документы приносят с собой, но пока ждут Верховного главнокомандующего, бумаги обязательно переворачивают лицевой стороной вниз — военная тайна.Традиционная серия встреч проходит в резиденции "Бочаров ручей" раз в полгода и уже доказала свою эффективность."По итогам предыдущих встреч в таком формате было дано несколько сотен поручений. Но важно не их количество, а важно то, как они исполняются. В целом удовлетворительно. 70% исполнено. Это говорит о том, что наши совещания в Сочи подобного рода — востребованы и весьма эффективны. Почему это происходит? Потому что мы с вами знаем, что, если что-то будет не сделано, через полгодика придется ответить, почему не сделано и что нужно сделать для того, чтобы ситуация была исправлена", — заявил Владимир Путин.На этот раз особое внимание флоту. Военные корабли в России спускают на воду десятками — ракетные, противолодочные, десантные. И уникальные суда, как боевой ледокол "Иван Папанин".Вот впервые высаживают десант на побережье Северного-Ледовитого океана. Это часть учения "Океанский щит-2019", на которых взаимодействовала палубная авиация всех четырех российских флотов.Они и в боевых условиях безукоризненны — постоянная эскадра в Средиземном море. Андреевский флаг развивается в акваториях Атлантического, Индийского, Тихого океанов — везде, где требуется российское присутствие."В ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота. Во многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет "Циркон". Это оружие становится чрезвычайно важным для сохранения стратегической стабильности", — подчеркнул президент.Вот редкие кадры с производства новейших ракет "Циркон" — им в мире нет аналогов. По замыслу главнокомандующего именно такими должны быть оснащены корабли российского флота. Взаимодействие военных и гражданских отраслей — еще одна обязательная составляющая успешного развития."Во всем мире военно-морские исследования и перспективные разработки — это локомотив роста для целых направлений науки и отраслей экономики. И нам нужно обязательно также добиваться, чтобы перспективные военные технологии и разработки стимулировали выпуск востребованной гражданской продукции", — отметил глава государства.И вот уже первый результат — министр промышленности и торговли Мантуров о чем-то быстро договаривается с министром обороны Шойгу.