В Мэрии остались недовольны работой по зимней уборке города

Сити-менеджер города Владимира Андрей Шохин остался недоволен качеством уборки дорог и тротуаров после от гололёда в минувшие выходные. В мэрии пригрозили, что за зимнюю уборку будут спрашивать глав районных администраций и руководство городского управления ЖКХ.«В первую очередь, в связи с понижением температуры и образованием наледи, противогололедными материалами были обработаны пути следования общественного транспорта, дороги к социальным объектам, туристические маршруты. Вместе с тем, неполная укомплектованность средствами механизации не позволила в полном объеме выполнить все работы на тротуарах», - добавили в городской администрации.Больше всего жалоб в мэрию поступило на уборку на улицах Безыменского, Соколова-Соколёнка, Чайковского и Верхней Дуброве. Андрей Шохин заявил, что за качество зимней уборки будет спрашивать лично с глав районных администраций и руководства городского управления ЖКХ.Владимирцы могут направлять свои жалобы по телефону «горячей линии» управления ЖКХ: 53-26-30 (с 08.30 до 17.00 ежедневно, в рабочие дни), а также городской дежурно-диспетчерской службы - по телефону 05.