Ранее в СМИ появилась ложная информация о том, что её демонтируют

3 декабря о том, что во Владимире демонтируют, установленную в прошлом году систему подогрева, с остановки у ДК Молодёжи из-за того, что её содержание встаёт очень дорого. В пресс-службе городской мэрии нам сообщили, что после долгих раздумий систему решили оставить.«Компания, установившая эти плиты, после долгих раздумий решила всё-таки оставить систему. К сожалению, изначально было решено её убрать с целью экономии средств, но так как демонтаж тоже стоит определённых денег, решили, что этот эксперимент продлится. Новых таких установок в ближайшее время мы делать не будем, до тех пор, пока система не будет усовершенствована», - сообщил глава пресс-службы Администрации города Владимира Александр Карпилович.В итоге подогрев на остановке в минусовую температуру будет работать, как и раньше – включаться в часы пик (с 6 до 8 утра и с 17 до 19 вечера).