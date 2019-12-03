Ему грозит срок до 4 лет лишения свободы

Во Владимире бывший 21-летний сотрудник салона сотовой связи предстанет перед судом за нарушение тайны телефонных переговоров и переписки. Ему грозит до 4 лет лишения свободы, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.В начале лета молодой человек скопировал детализацию звонков, сообщений и другие данные с телефона клиентки. Его засекли сотрудники безопасности компании сотовой связи. После задержания 21-летний владимирец признался, что хотел таким образом поближе познакомиться с понравившейся девушкой.Уголовное дело направлено в суд. Юноше грозит наказание от штрафа в 300 тысяч рублей до лишения свободы на 4 года.