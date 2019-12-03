Её содержание оказалось слишком дорогим

Во Владимире 3 декабря демонтировали единственную в городе остановку с подогревом, установленную в прошлом году у ДК Молодёжи. По информации Про Владимира, полученной из мэрии, её использование обходилось бюджету слишком дорого.На остановке под плиткой была смонтирована система отопления, чтобы зимой не образовывалась наледь. Система включалась при минусовой температуре в час пик (с 6 до 8 утра и с 17 до 19 вечера).Изначально планировалось, что плиты будут потреблять не более 2 киловатт в час, однако в итоге это оказалось намного дороже. По словам главы пресс-службы Администрации города Владимира Александра Карпиловича, остановку убирают до тех пор, пока не будет найдено решение, как «удешевить» этот процесс.