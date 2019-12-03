В 50 случаев из 138 суши не соответствуют требованиям

Во Владимире эксперты федерального проекта «Народный контроль» провели исследование, выявившее в суши, продаваемых во Владимирской области массу нарушений, в том числе кишечную палочку, сообщает Роспотребнадзор по Владимирской области.В 19 образцах из обнаружили бактерии группы кишечных палочек. В 16 – мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. К счастью, патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл, обнаружено не было. Всего в 50 случаев из 138 суши не соответствовали требованиям.Помимо бактерий в самих суши, специалисты также выявили, что большинство изделий доставляются не по правилам – без термосумки или маркировки. В некоторых местах неправильно оформляли кассовые чеки.