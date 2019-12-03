На днях завершилась реставрация Троекуровских палат – памятника архитектуры XVII века, расположенного во дворе Госдумы. Итоги работ оценил спикер нижней палаты Вячеслав Володин и представители фракций.
На днях завершилась реставрация Троекуровских палат – памятника архитектуры XVII века, расположенного во дворе Госдумы. Итоги работ оценил спикер нижней палаты Вячеслав Володин и представители фракций.
Долгое время здание нуждалось в реставрации. Выдающийся
памятник архитектуры времен первых царей династии Романовых чудом пережил
советское время. С 1990-х годов уникальное здание находилось в ветхом состоянии и постепенно
разрушалось.
Реставраторы вдохнули в памятник архитектуры новую жизнь.
Обновленные палаты будут использоваться для нужд Госдумы: туда переедут
комитеты по международным делам, а также по делам СНГ, евразийской интеграции и
связям с соотечественниками.
В отреставрированных палатах побывал спикер нижней палаты Вячеслав
Володин. По его инициативе в 2017 году началось спасение выдающегося
памятника. Спустя два года завершены почти все работы, осталось провести
внутреннюю отделку.
"Теперь это прекрасное здание, живая история", – отметил
председатель нижней палаты.
Посетил спикер и находящийся по соседству Дом Союзов – еще
один выдающийся памятник отечественного зодчества. Построенное в XVIII веке детище архитектора Матвея Казакова будет использоваться для мероприятий
Госдумы, пока основное здание нижней палаты будет на ремонте.
В Доме Союзов уже проводились парламентские конференции и
слушания, а в скором времени там пройдет заседание Совета законодателей.
Осмотрев интерьер здания, Володин предложил переехать в него думскому комитету
культуры. Инициативу спикера рассмотрит Совет нижней палаты.
Напомним, в июле 2017 года пленарное заседание Госдумы
пришлось прервать из-за протечки крыши. В мае этого года специалисты обнаружили
под зданием нижней палаты на Охотном Ряду пустоты. В начале октября президент
Владимир Путин распорядился временно разместить Думу и работников ее аппарата в
здании Дома Союзов.