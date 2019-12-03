На днях завершилась реставрация Троекуровских палат – памятника архитектуры XVII века, расположенного во дворе Госдумы. Итоги работ оценил спикер нижней палаты Вячеслав Володин и представители фракций.

На днях завершилась реставрация Троекуровских палат – памятника архитектуры XVII века, расположенного во дворе Госдумы. Итоги работ оценил спикер нижней палаты Вячеслав Володин и представители фракций.Долгое время здание нуждалось в реставрации. Выдающийсяпамятник архитектуры времен первых царей династии Романовых чудом пережилсоветское время. С 1990-х годов уникальное здание находилось в ветхом состоянии и постепенноразрушалось.Реставраторы вдохнули в памятник архитектуры новую жизнь.Обновленные палаты будут использоваться для нужд Госдумы: туда переедуткомитеты по международным делам, а также по делам СНГ, евразийской интеграции исвязям с соотечественниками.В отреставрированных палатах побывал спикер нижней палаты ВячеславВолодин. По его инициативе в 2017 году началось спасение выдающегосяпамятника. Спустя два года завершены почти все работы, осталось провестивнутреннюю отделку."Теперь это прекрасное здание, живая история", – отметилпредседатель нижней палаты.Посетил спикер и находящийся по соседству Дом Союзов – ещеодин выдающийся памятник отечественного зодчества. Построенное в XVIII веке детище архитектора Матвея Казакова будет использоваться для мероприятийГосдумы, пока основное здание нижней палаты будет на ремонте.В Доме Союзов уже проводились парламентские конференции ислушания, а в скором времени там пройдет заседание Совета законодателей.Осмотрев интерьер здания, Володин предложил переехать в него думскому комитетукультуры. Инициативу спикера рассмотрит Совет нижней палаты.Напомним, в июле 2017 года пленарное заседание Госдумыпришлось прервать из-за протечки крыши. В мае этого года специалисты обнаружилипод зданием нижней палаты на Охотном Ряду пустоты. В начале октября президентВладимир Путин распорядился временно разместить Думу и работников ее аппарата вздании Дома Союзов.