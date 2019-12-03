В Париже впервые была вручена награда лучшему вратарю мира-2019 имени Льва Яшина. Обладателем почетного приза стал голкипер английского Ливерпуля и сборной Бразилии Алиссон. Отметим, что на церемонии вручения присутствовал внук Льва Яшина Василий Фролов.

В Париже впервые была вручена награда лучшему вратарю мира-2019 имени Льва Яшина. Обладателем почетного приза стал голкипер английского "Ливерпуля" и сборной Бразилии Алиссон. Отметим, что на церемонии вручения присутствовал внук Льва Яшина Василий Фролов.Ранее France Football включил в список номинантов на первую в истории награду лучшему вратарю года десять голкиперов. На нее претендовали Алиссон ("Ливерпуль"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Войцех Щенсный ("Ювентус"), Самир Ханданович ("Интер"), Ян Облак ("Атлетико"), Кепа Аррисабалага ("Челси"), Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Андре Онана ("Аякс"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона") и Мануэль Нойер ("Бавария").Напомним, что Лев Яшин является единственным вратарем в мире, ставшим обладателем "Золотого мяча". Произошло это в 1963 году.