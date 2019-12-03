03.12.2019

2019-12-03 12:40:18

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (45(9694) от 03 декабря 2019 года).

НА ПЕТРОВКЕ, 38 ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Указом Президента Российской Федерации на должность начальника Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по г. Москве назначен полковник полиции Юрий Алексеевич Дроганов. Читайте на странице 2.



НАЗНАЧЕН НАЧАЛЬНИК УИИОС

На Петровке, 38 состоялось представление нового начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве. Читайте на странице 2.



ПОЗДРАВЛЯЕМ! С САМЫМИ ИСКРЕННИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

В тёплой домашней обстановке принял поздравления по случаю 92-летия генерал-майор внутренней службы в отставке Виктор Антонов, долгие годы возглавлявший ветеранскую организацию московского полицейского главка. Продолжение на странице 2.



30 ЛЕТ — ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ

Газета «Щит и меч» отпраздновала юбилей. Первый номер ведомственного еженедельника вышел 24 ноября 1989 года и стал настоящим событием в мире правоохранительных органов и спецслужб. Читайте на странице 2.



ПУЛЬС БЕЗ ПЕРЕБОЕВ

Благотворительный региональный общественный фонд социальных программ «Твардовского, 2» передал в дар Клиническому госпиталю ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» современные тонометры, компьютеры, цифровые телевизионные приставки, а также канцелярские принадлежности. Читайте на странице 3.



ВЕТЕРАНАМ ВЕДОМСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ — ОТ ДУШИ!

Очень важно оказывать поддержку людям, особенно ветеранам ведомственной медицинской службы, кто делом своей жизни избрал заботу о здоровье защитников правопорядка и их семей. К счастью, есть множество способов помочь нашим дорогим ветеранам: от простой искренней благодарности и признания до посвящения своих сил и средств тому, чтобы сделать их жизнь хотя бы немного лучше. Подробности читайте на странице 3.



ПРИКОСНУТЬСЯ К ПОДВИГУ

В День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел, традиционно проходят мероприятия, в ходе которых сотрудники полиции встречаются с родственниками павших товарищей, посещают места захоронений героев, проводят церемонии возложения венков к мемориалам. Читайте на странице 3.



«БЫЛА ПРОВЕДЕНА МАСШТАБНАЯ РАБОТА...»

В рамках своей специализации 10-й отдел СЧ Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве выполняет работу по нескольким направлениям служебной деятельности, в том числе осуществляет производство по сложным, резонансным уголовным делам. Причём данный отдел по штатной численности является самым крупным структурным подразделением не только в столичном ГСУ, но и среди аналогичных звеньев территориальных органов внутренних дел нашей страны. Читайте на странице 4.



МОСКОВСКИЕ ДИАМЕТРЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Вместе с коллегой мы направились на Белорусский вокзал, чтобы на личном опыте познать, что такое Московские центральные диаметры. Как известно, это транспортное сообщение нового поколения, которое объединит формат пригородных электричек и столичной подземки, и станет крупнейшим транспортным проектом Москвы и Московской области. Продолжение на странице 5.



КОМПРОМИСС НЕВОЗМОЖЕН

Напомним читателю, что 6 декабря объявлен Днём образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России. В преддверии этого праздника мы беседуем с начальником Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майором полиции Андреем ЯНИШЕВСКИМ. Читайте на странице 6.



С ЛЮБОВЬЮ, «ГОРНИЦА»!

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве в самом разгаре творческий сезон. Несколько коллективов Центра уже провели концерты. В их числе лауреат и дипломант всероссийских и международных фольклорных фестивалей, обладатель почётного звания Московской патриархии «Глас ангельский России» фолк-шоу группа «Горница». Читайте на странице 7.



КАК ДВАЖДЫ ТРИ

В декабре 1959 года в строящемся Зеленограде появилось 94-е отделение милиции г. Москвы. Ныне 60-летие со дня открытия первого территориального подразделения милиции в городе готовятся отметить полицейские в УВД по ЗелАО. В торжественном мероприятии планирует выступить и сводный вокальный коллектив окружного управления. Подробности читайте на странице 7.



ОТВАЖНЫЙ ФРОНТОВИК И ОБРАЗЦОВЫЙ СОТРУДНИК

В столичной ведомственной газете «На боевом посту», преемницей которой является нынешний полицейский еженедельник «Петровка, 38», в номере за 11 мая 1951 года на первой странице опубликована фотография полного кавалера ордена Славы старшины милиции Ивана ГЕРАСЬКИНА. Фронтовик-герой был милиционером 14-го отделения милиции Москвы. Читайте на странице 8.



КИРИЛЛ МАЗУРИН: «РАБОТА В ГУВД МОСКВЫ — ЛУЧШИЕ ГОДЫ МОЕЙ ЖИЗНИ»

— Какие события предшествовали назначению вас на должность начальника УИОС ГУВД Москвы?

— Начало века было тяжёлым периодом. Тогда в Москве и других городах совершались теракты. Взрыв в подземном переходе под Пушкинской площадью — 2000 год; захват заложников в Театральном центре на Дубровке — 2002 год; взрыв на Тверской улице, теракт на рок-фестивале «Крылья» в Тушино, теракт у гостиницы «Националь» на Моховой улице — 2003 год. Продолжение на странице 9.



ВОЗРОДИЛИ ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ

5 октября 1941 года в 15.00 в кабинете генерал­лейтенанта Константина Телегина, члена Военного Совета Московского военного округа, раздался звонок «кремлёвки». Он снял трубку и услышал хорошо поставленный голос:

— Говорит Поскребышев. Соединяю вас с товарищем Сталиным. Читайте на странице 10.



«ФРОНТ ДВАЖДЫ ЧЕРЕЗ МЕНЯ ПРОШЁЛ»

Матрёна Никитична Новичихина — удивительный человек. Помнит события, о которых мы можем прочитать только в учебнике по истории. 15 ноября Матрёне Никитичне исполнилось 100 лет, а она, улыбчивая, сидит напротив меня и рассказывает о своей жизни так, точно не было ни страданий, ни войны, ни испытаний, а всё это — увлекательная история, частью которой она является. Продолжение на странице 11.



ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

Сергей Евгеньевич Моисеев. Родился в 1949 году. Полковник милиции. Доктор исторических наук, доктор педагогических наук, профессор воинских искусств (Оксфорд, Великобритания), академик РАЕН, академик Академии военных наук России, академик Европейской Академии естественных наук (Ганновер, Германия), член Российского и Международного Союза журналистов. Читайте на странице 13.



... И СТРАСТЬ ХВАТАТЬ РАЗБОЙНИКОВ

Стремительные взлёты в судьбе этого человека поражают воображение. Может, он любимчик судьбы? Трудно сказать. Ведь наряду со взлётами столь же скорыми были и падения, из которых, однако, он с честью выбирался. Так кто же он, обер-полицмейстер Москвы Фёдор Эртель? Читайте на странице 14.



УБИЙСТВО В ДВУХ АКТАХ, ИЛИ НА СЦЕНЕ ДЕТЕКТИВ

В один из ноябрьских дней, отдавая дань памяти величайшему писателю, классику русской литературы, автору бессмертных произведений Фёдору Михайловичу Достоевскому (1821 — 1881), побывала на премьере спектакля «Убивец», по роману «Преступление и наказание». Подробности читайте на странице 15.



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