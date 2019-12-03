Матчем в Москве между столичным ЦСКА и санкт-петербургским СКА завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости сломили сопротивление хозяев льда в концовке третьего периода, добившись победы со счетом 4:2.

Матчем в Москве между столичным ЦСКА и санкт-петербургским СКА завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости сломили сопротивление хозяев льда в концовке третьего периода, добившись победы со счетом 4:2.Главным героем встречи стал форвард питерского клуба Александр Барабанов. Он сумел трижды поразить ворота соперника. Еще одна шайба оказалась на счету Антона Белова. За ЦСКА отличились Сергей Толчинский и Линден Вей.Благодаря победе СКА набрал 48 очков и обошел ЦСКА в турнирной таблице, возглавив Западную конференцию. Московские армейцы опустились на вторую строчку, имея в активе 47 баллов.