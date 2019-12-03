Во вторник, 3 декабря, неизвестный сообщил об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя в Москве. На место выехали сотрудники экстренных служб, из здания эвакуировали людей, передает агентство ..

Во вторник, 3 декабря, неизвестный сообщил об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя в Москве. На место выехали сотрудники экстренных служб, из здания эвакуировали людей, передает агентство "Москва".Напомним, волна ложных сообщений о "минировании" началась в Москве в конце октября. Людей эвакуировали из Басманного, Пресненского, Лефортовского, Измайловского, Тверского, Таганского и Мещанского судов, сообщает "".