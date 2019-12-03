Уходящий год ознаменован для Народной артистки Украины Таисии Повалий двумя важными событиями. В декабре она отметит 55-летие. Причем за праздничным столом впервые будет ее внук, о рождении которого популярная певица сообщила после выступления на концерте Эххх, разгуляй! Она представила там песню Я буду твоя (ст.Михаила Гуцериева, муз. Виктория Кохана), а потом встретилась с корреспондентом Дни.ру.

Уходящий год ознаменован для Народной артистки Украины Таисии Повалий двумя важными событиями. В декабре она отметит 55-летие. Причем за праздничным столом впервые будет ее внук, о рождении которого популярная певица сообщила после выступления на концерте "Эххх, разгуляй!" Она представила там песню "Я буду твоя" (ст.Михаила Гуцериева, муз. Виктория Кохана), а потом встретилась с корреспондентом "Дни.ру"."Я так долго ждала этого события, – улыбается счастливая Тая. – Увидела внука и онемела от счастья. Я думала о том, насколько совершенна природа, о том, что этот маленький человечек – мое продолжение, в нем моя кровь, моя порода".Певица уверяет, что стала самой лучшей бабушкой. "Я отменила все, чтобы побольше времени проводить дома, с семьей, с внуком. Меняю ему сама памперсы и радуюсь тому, как малыш растет, как улыбается", – говорит звезда.Уже сегодня Таисия Повалий думает, что подарит внуку на его первый Новый год, хотя и без того денег не жалеет и балует мальчика безмерно – души в нем не чает!"Я не говорила раньше о рождении внука по просьбе моего сына Дениса и невестки, но настало время поделиться радостной новостью. И то, что я официально теперь стала бабушкой, мне очень нравится!" – радуется артистка.Напомним, у любимой многими певицы от первого брака есть 36-летний Денис Повалий. Он учился в лицее восточных языков, окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Талантливый парень увлекается музыкой и даже прошел финал украинского отбора "Евровидения" в 2011 году.