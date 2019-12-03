В ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в Донбассе есть те, кто выступает за Украину; есть те, кто потерялись; а есть те, кто за Россию, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Это не люди потерялись, а государство потерялось.

В ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в Донбассе "есть те, кто выступает за Украину; есть те, кто потерялись; а есть те, кто за Россию", представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "Это не люди потерялись, а государство потерялось". На своей странице в Facebook дипломат призвала власти Украины гарантировать права жителям Донбасса, напомнив, что они не участвовали в выборах президента Украины в 2019 году.По словам представителя МИД, украинские политики и чиновники всех мастей имели виды на жительство и гражданство других стран, лоббируя их интересы в их пользу и под их диктовку.Украинский президент сказал ранее, что на Донбассе "есть те, кто выступает за Украину; есть те, кто потерялись; а есть те, кто за Россию". "Вот последние могут уезжать".Президентом России Владимиром Путиным 24 апреля подписан указ, упрощающий порядок получения российских паспортов жителями Донецкой и Луганской народных республик. С 14 июня 2019 года граждане ДНР начали получать российские паспорта на территории Ростовской области.